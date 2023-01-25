مصادر: صاروخ يصيب سفينة تركية في ميناء خيرسون الأوكراني

أوضح مقطع مصور ومصادر ملاحية أن صاروخا أصاب سفينة شحن مملوكة لتركيا في ميناء مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا يوم الثلاثاء، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وقالت شركة آمبري للأمن البحري إن الصاروخ أصاب غرفة قيادة سفينة توزلا مما تسبب في نشوب الحريق. وأظهرت اللقطات المصورة ألسنة اللهب وهي تملأ غرفة القيادة بالسفينة، بحسب وكالة رويترز.

والسفينة التي ظلت عالقة في الميناء منذ فبراير 2022 تديرها شركة جايلي شيبينج التي لم يتسن الوصول إليها للتعليق.

وقال مصدر ملاحي إن هناك 12 سفينة تركية متوقفة في الموانئ الأوكرانية ومنها خيرسون وإن هذه السفن غير مشمولة باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته إن "هجوما وقع مساء يوم الثلاثاء، على الميناء على الأرجح، وإن عبوة ناسفة أصابت السفينة فيما يبدو. والسفن التركية في خيرسون يديرها الحد الأدنى من أفراد الطاقم، لذا لم تقع إصابات أو خسائر في الأرواح".