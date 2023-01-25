يشهد اليوم عدد من المباريات القوية في بطولات الكأس على مستوى أوروبا، ففي إنجلترا يحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نوتنجهام فورست في العاشرة مساءً، ضمن منافسات ذهاب الدور نص النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وفي إسبانيا يستضيف برشلونة فريق ريال سوسيداد في ملعب كامب نو، العاشرة مساءً لحساب منافسات الدور ربع النهائي، والذي يشهد كذلك مواجهة أوساسونا مع إشبيلية في الحادية عشرة مساءً، على ملعب آل سادار.

وفي إيطاليا تقام مباراتين لحساب منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس البريمافيرا الوطنية الإيطالية، حيث يلتقي روما مع نابولي في الرابعة عصرًا على ملعب تري فونتاني، فيما يستضيف تورينو فريق جنوى، في السابعة مساءً على ملعب فيلاديلفيا.

ففي إنجلترا يواصل مانشستر يونايتد رحلته لتحقيق بطولة أولى للمدرب الهولندي إيريك تين هاج، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على نوتنجهام فورست، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

تأهل مانشستر يونايتد لهذه المباراة بعد الفوز في الدور ربع النهائي بنتيجة 3-0 على حساب تشارلتون أثلتيك، في مواجهة شهدت تألق ماركوس راشفورد، نجم الفريق والذي يعيش واحدة من أفضل فتراته التهديفية في الآونة الأخيرة.

فيما تأهل نوتنجهام فورست للدور نصف النهائي بعد فوز مثير ودرامي أمام وولفرهامبتون بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق، وشهد المباراة تألق الحارس، دين هيندرسون، الذي سبق له اللعب مع اليونايتد.

ويعد مانشستر يونايتد الأقرب لتحقيق اللقب، قياسًا على الأداء الأخير للفريق مقابل المنافسين الثلاثة المتبقين في البطولة، نوتنجهام، نيوكاسل و ساوثهامبتون، بعد توديع ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي في أدوار سابقة مختلفة.

وتمثل مباراة اليوم أهمية كبيرة لفريق المدرب تين هاج، حيث يسعى الفريق لتجاوز آثار الهزيمة القاتلة التي مني بها في الدقائق الأخيرة 3-0 أمام أرسنال في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الخسارة الأولى للفريق منذ قرابة 9 جوالات متتالية في البريميرليج.

وشدد تين هاج في حديثه مع لاعبيه على ضرورة الظهور بشكل قوي، وتحقيق انتصار مريح، قبل مباراة الإياب في البطولة نفسها، والتي تقام يوم الأربعاء القادم، الأول من فبراير، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

من جهته يطمح نوتنجهام لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، قبل مباراة الإياب، ولما لا الانتصار مستغلًا الروح المعنوية المنخفضة للاعبي اليونايتد بعد الخسارة الأخيرة من أرسنال.

وفي إسبانيا، يدخل برشلونة تحديًا جديدًا عندما يستضيف ريال سوسيداد في ملعب الكامب نو، بحثًا عن الانتصار ومواصلة رحلته نحو استعادة لقب كأس ملك إسبانيا، بعدما فقده السنة الأخيرة لمصلحة ريال بيتيس، حامل اللقب.

تأهل برشلونة للدور ربع النهائي، بعد فوز مريح 5-0 أمام فريق أتلتيكو سبتة من الدرجة الأولى، فيما تأهل ريال سوسيداد بعد الفوز على ريال مايوركا 1-0 في منافسات دور الـ16.

ويسعى برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز، للظهور بصورة مغايرة للأداء الباهت الذي قدمه الفريق في المباراة الأخيرة في الدوري، رغم الفوز على خيتافي بهدف دون رد، في مباراة شهدت تألقًا كبيرًا من الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجين.

وحرص تشافي على الحديث مع لاعبيه والتأكيد على أهمية النجاعة الهجومية في التعامل مع الفرص التي تتاح أمام المرمى، من أجل التسجيل المبكر والابتعاد عن الدخول في حسابات مباريات الكأس المعقدة، خاصة أن الفريق يريد تحقيق البطولة الثانية في الموسم الجديد بعد التتويج قبل أيام بلقب كأس السوبر على حساب الغريم التقليدي ريال مدريد.

من جهته يأمل ريال سوسيداد في الحفاظ على سلسلة اللاهزيمة التي يحققها الفريق في مبارياته العشر الأخيرة على مستوى كل البطولات، وتحقيق انتصار في مباراة اليوم، يواصل به الفريق مشواره في بطولة كأس الملك.