رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد يؤدي اليمين الدستورية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

غادرت جاسيندا أردرن البرلمان النيوزيلندي للمرة الأخيرة كرئيسة للوزراء اليوم الأربعاء.

وعانقت أرديرن جميع النواب أثناء مغادرتها البرلمان لتقديم استقالتها إلى الحاكم العام سيندي كيرو.

وتجمع حشد كبير لمشاهدتها وهي تغادر المبنى.

وبعد ذلك بوقت قصير، أدى كريس هيبكنز اليمين الدستورية ليصبح رئيس الوزراء الـ 41في تاريخ نيوزيلندا.

وأدت كارمل سيبولوني اليمين الدستورية نائبة جديدة لرئيس الوزراء ، لتصبح أول شخص في نيوزيلندا ينحدر من جزر المحيط الهادئ يشغل هذا المنصب.

وقال هيبكنز: "إنه شعور حقيقي جدا الآن".

وأضاف: "هذا هو أكبر امتياز وفرصة في حياتي. أنا ونائبة رئيس الوزراء نأخذ تعيين اليوم على محمل الجد".

وسيقود هيبكنز ، المعروف باسم تشيبي ، البلاد حتى الانتخابات العامة المقررة في تشرين الأول/أكتوبر.

وستبقى أردرن نائبة في البرلمان حتى نيسان/أبريل.

وكانت أردرن أعلنت استقالتها بشكل غير متوقع يوم الخميس، مشيرة إلى أنه لم يعد لديها ما يكفي من طاقة للقيام بمهمة رئيس الوزراء.