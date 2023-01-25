مرصد حقوقي: حصار غزة يدخل عامه الـ18 مسببا أوضاعا إنسانية بالغة السوء

قال مرصد حقوقي اليوم الأربعاء، إن حصار الاحتلال الإسرائيلي على غزة يدخل عامه الثامن العشر في ظل أوضاع إنسانية بالغة السوء لسكان القطاع ومعدلات قياسية من الفقر والبطالة.



ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، بعنوان "جيل تحت الحصار"، جميع الأطراف الدولية المعنية إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها "غير القانوني" للقطاع.



وذكر المرصد، أن الحصار الإسرائيلي "تسبب بإفقار أكثر من 61% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو مليونين و380 ألف نسمة، إلى جانب تعطيل نحو 47% من المشاركين في القوى العاملة عن العمل، ومعاناة نحو 53% من السكان من انعدام الأمن الغذائي".



وبدأ الاحتلال الإسرائيلي فرض حصاره على قطاع غزة عقب فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في مثل هذا اليوم عام 2006، ثم شددت الحصار بعد ذلك بعام بعد سيطرة الحركة بالقوة على القطاع.



وأبرز المرصد الأورومتوسطي استمرار القيود الإسرائيلية على حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة من خلال معبري "إيرز" و"كرم أبو سالم" التجاري.



وأوضح أنه يقتصر خروج الأفراد من غزة بشكل أساسي على الحالات الإنسانية التي تحصل على تصاريح المرور بعد فحص أمني مطول، فيما تواصل السلطات الإسرائيلية حظر دخول عدد كبير من المواد والمعدات المهمة للقطاعات الصحية والتجارية والإنتاجية تحت ذرائع أمنية.



وأشار إلى أن منح السلطات الإسرائيلية خلال العام المنصرم نحو 17 ألف عامل من قطاع غزة تصاريح للعمل داخل إسرائيل بعد إجراءات أمنية وإدارية مطولة لا يمكن أن يخفف من حدة الأزمة الاقتصادية في القطاع.



وقال المرصد الحقوقي إن "تبعات الحصار الإسرائيلي مست على نحو بالغ جميع القطاعات الاقتصادية والإنسانية، وتسببت بضرر طويل الأمد يتطلب التعافي منه رفعا شاملا للقيود المفروضة على جميع القطاعات الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة".