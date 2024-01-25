طبيب المنتخب السابق يكشف موقف إمام عاشور من المشاركة في مباراة الكونغو الديمقراطية

كشف وليد منظور طبيب منتخب الشباب الأسبق، عن أخر تطورات إصابة إمام عاشور لاعب منتخب مصر، التي تعرض لها خلال مران «الفراعنة» اليوم استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا 2023، المقامة في كوت ديفوار.

قال وليد منظور في مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" يجب على الجهاز الفني أجراء جميع الفحوصات بعد إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ، مؤكداً أنه سيكون تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة 24 ساعة".

وعن موقف مشاركته مع منتخب مصر في مباراة الكونغو الديمقراطية، قال وليد منظور، «أن سيتم عمل أشعة رنين مغناطيسي للاعب كل 24 ساعة لمدة يومين أو ثلاثة، لتحديد موقف مشاركته مع الفراعنة»، مؤكداً أنه اللاعب سيتواجد بالعناية المركزة لمدة 48 ساعة.

أشار وليد منظور إلى أن اللجنة الطبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ستتابع حالة إمام عاشور، من أجل متابعة حالته الصحية، واستلام التقرير الخاص بحالة اللاعب قبل مشاركته مع منتخب مصر في البطولة.

وأكد وليد منظور، أن إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، التي تعرض لها خلال مواجهة «الفراعنة» أمام الرأس الأخضر، بالكتف خطيرة في حالة إصابة اللاعب أكثر من مرة في تلك المنطقة.

أتم وليد منظور، أن محمد الشناوي سيغب عن الملاعب فترة طويله بسبب تلك الإصابة، مضيفاً أنه سيخضع لكافة الإجراءات بشأن الخطة العلاجية التي سيضعها الطبيب المعالج لحالته.