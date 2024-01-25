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استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمال خان يونس

وكالات
نشر في: الخميس 25 يناير 2024 - 10:16 ص | آخر تحديث: الخميس 25 يناير 2024 - 10:16 ص

استُشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم طفلان، صباح اليوم الخميس، في قصف الاحتلال على منطقة السطر الغربي شمال خان يونس، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «وفا».

وتواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفى الأمل ومقر الجمعية في خان يونس، وسط استمرار إطلاق النار، والقصف العنيف في محيط المستشفى، فضلا عن اقتراب الآليات العسكرية الإسرائيلية من جميع الاتجاهات.

ويدخل العدوان على قطاع غزة يومه الحادي عشر بعد المئة، حيث يواصل الاحتلال قصفه المكثف على مناطق مختلفة في القطاع، بينها خان يونس، التي تتعرض لسلسلة عنيفة من الغارات والقصف المدفعي.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في العدوان إلى 25 ألفًا و700 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى نحو 63 ألفًا و740 مصابا بجروح مختلفة.

فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف، والإنقاذ الوصول إليهم.


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