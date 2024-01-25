العراق: اتفاق مع أمريكا على خارطة طريق مرتبطة بخروج قوات التحالف من البلاد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، مساء اليوم الخميس، عن اتفاقها مع الولايات المتحدة الأمريكية على خارطة طريق مرتبطة بخروج قوات التحالف من العراق.

وقالت في بيان لها، قالت إن «الحكومة العراقية، بالاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت عن نجاح جولات التفاوض المستمرة بين الجانبين، التي بدأت منذ أغسطس 2023 وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا (HMC) على مستوى مجاميع العمل؛ لتقييم تهديد داعش وخطره، والمتطلبات الظرفية والعملياتية».

وأشارت إلى أن «اللجنة العسكرية العليا ستعمل على تعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية، وذلك لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش، والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف، سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية تتسق مع رؤية الحكومة العراقية».

وأشارت إلى «اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنظم العلاقات الشاملة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وتعكس الرغبة المشتركة في التعاون بين الجانبين؛ بما يحقق مصالح البلدين، ويسهم بتعزيز دور العراق الإقليمي والدولي، بمـا يليق بمكانته التاريخية وبناء أفضل العلاقات مع المجتمع الدولي خدمة لمصالح الشعب العراقي وتطلعاته».

وأعرب الجانبان عن دعم أعمال اللجنة وتسهيل مهامها، والامتناع عن كل ما يعرقل أو يؤخر عملها، مؤكدين أن «الحفاظ على مسار أعمال اللجنة ونجاحها في تحقيق مهمتها، يعد مصلحة وطنية، إضافة إلى أنه يسهم في الحفاظ على استقرار العراق والمنطقة».

ودعت الحكومة العراقية إلى «عدم توقف أو تعثر أو انقطاع أعمال هذه اللجنة، والعمل على تجنب العبث باستقرار العراق لتحقيق أهداف خاصة»، مؤكدة التزام البلاد بسلامة مستشاري التحالف الدولي في أثناء مدة التفاوض في كل أرجاء البلاد، والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد.