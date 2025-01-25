الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 جنود خلال العملية العسكرية في جنين

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إصابة 3 جنود خلال العملية العسكرية في جنين.

وأشار في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إلى إصابة جندي من وحدة «إيجوز»، بجروح خطيرة في وقت سابق من اليوم، خلال الاشتباكات بالمدينة الفلسطينية.

ولفت إلى إصابة جندي بجروح متوسطة وآخر بجروح طفيفة جراء الاشتباكات، مشيرًا إلى إجلاء الجنود لتلقي العلاج في المستشفى.

وعلى مدار الأيام الماضية، شددت قوات الاحتلال حصارها لمخيم جنين، وأجبرت عشرات المواطنين على النزوح منه، وفرضت عليهم مسارًا للخروج باتجاه منطقة الهدف.

كما أجبر جيش الاحتلال المئات في جنين بالضفة الغربية على إخلاء مساكنهم، وغادر المئات المخيّم، بعد أن وجه لهم «تهديدات» عبر مكبرات الصوت لإجبارهم على المغادرة وضيق الخناق على المخيم عبر فرض إغلاق شامل للمداخل الأربعة للمدينة وإقامة سواتر ترابية لمنع حركة الدخول والخروج.

وتزامنًا مع عملية جنين، شددت القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية في الضفة الغربية وأقامت عشرات الحواجز.