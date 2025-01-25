جوتيريش يندد باحتجاز سبعة من موظفي الأمم المتحدة في اليمن

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء الجمعة بـالاحتجاز التعسفي لسبعة من موظفي المنظمة الدولية في المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وقال غوتيريش في بيان: «أدين بشدة الاحتجاز التعسفي الذي قامت به سلطات الأمر الواقع الحوثية لسبعة موظفين إضافيين من الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها»، فوق فرانس برس.

وأضاف أن استمرار احتجازهم التعسفي أمر غير مقبول، متابعًا: «الاستهداف المستمر لموظفي الأمم المتحدة وشركائها يؤثر سلبا في قدرتنا على مساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين في اليمن».

وكان مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن أوضح أن جماعة الحوثي قامت يوم الخميس، باحتجاز المزيد من موظفي الأمم المتحدة العاملين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، من دون أن يذكر عددهم.

ولم يصدر بعد أيّ بيان عن الحوثيين في هذا الصدد.

ويواجه اليمن الذي تمزّقه حرب أهلية منذ أكثر من عقد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.