جيش الاحتلال يتسلم المحتجزات الأربع ووحدة النخبة ترافقهم إلى إسرائيل

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، تسلم عناصره وقوات الشاباك المحتجزات الأربع في قطاع غزة.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن وحدة النخبة وقوة من الشاباك ترافق المحتجزات خلال عودتهم إلى إسرائيل، حيث سيخضعون لتقييم طبي أولي.

وطلب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي من المواطنين، احترام خصوصية العائدين وعائلاتهم.

وأنهت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، صباح السبت، عملية تسليم الرهينات الإسرائيليات الأربعة إلى الصليب الأحمر.

وظهرت المجندات الأربعة بلباسهن العسكري الأخضر، كما حملن في أيديهن حقيبة هدايا وشهادة تفيد بإنهاء فترة الاحتجاز لدى «القسام».

وانتشرت عناصر كتائب القسام وسرايا القدس بشكل مكثف في «ميدان فلسطين» في مدينة غزة، أثناء تسليم الأسيرات الإسرائيليات ضمن صفقة التبادل.

ووفقًا للناطق باسم كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، فإن الـ4 مجندات الإسرائيليات المفرج عنهن ضمن هذه الدفعة، هن: كارينا أرئيف، ودانييل غلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباغ.

فيما ستتضمن قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في الدفعة الثانية 120 أسيرًا من ذوي المؤبدات، و80 أسيرًا من أصحاب الأحكام العالية.