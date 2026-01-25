منطقة الإسكندرية الأزهرية تبدأ أعمال تصحيح أوراق الشهادتين الابتدائية والإعدادية

بدأت منطقة الإسكندرية الأزهرية، أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية أمس السبت، عقب الانتهاء من الامتحانات مباشرة، في إطار الحرص على انتظام العمل ودقة مراجعة أوراق الإجابة بما يضمن تحقيق العدالة للطلاب.

وتابع الشيخ الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أعمال الكنترولين ومركزي التصحيح، للاطمئنان على حسن سير العمل والتأكيد على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لإجراءات التقدير والمراجعة.

واستمرت المتابعة الميدانية اليوم الأحد، ثاني أيام التصحيح، بحضور الدكتور شريف سميح مدير التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الشربيني مدير عام الشؤون الفنية التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، حيث تم الوقوف على انتظام أعمال الكنترول والتصحيح في أجواء يسودها الانضباط والدقة.

وخلال الجولة، شدد رئيس الإدارة المركزية، على أهمية تحري الدقة والموضوعية في تصحيح أوراق الإجابة، ومنح كل طالب حقه كاملًا، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويضمن خروج النتائج في صورتها الصحيحة والمعبرة عن المستوى الحقيقي للطلاب.