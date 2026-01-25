ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد على أرسنال

واصل نادي أرسنال تقديم الهدايا إلى منافسيه في سباق لقب الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وخسر أرسنال على أرضه في ملعب الإمارات (3-2) أمام مانشستر يونايتد، في مباراة أقيمت ضمن الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي.

وفرط فريق المدرب الإسباني مايكل أرتيتا في 7 نقاط خلال آخر 3 مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي، عقب تعادله مع ليفربول ونوتنجهام فورست على الترتيب، قبل الخسارة أمام يونايتد.

وكان مانشستر سيتي وأستون فيلا نجحا في الفوز هذا الأسبوع على حساب كل من وولفرهامبتون ونيوكاسل على الترتيب.

يظل أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي بـ50 نقطة، لكنه لم يعد في مأمن من مانشستر سيتي وأستون فيلا، إذ بات الفارق 4 نقاط فقط.

من جانبه، استغل مانشستر يونايتد، سقوط ليفربول في فخ الهزيمة (3-2) أمام بورنموث، ليصعد إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي.