قال صبحى خميس، مدير عام اتحاد الناشرين المصريين، وأحد مسئولي مبادرة «كايرو كولينج» لتبادل حقوق الملكية الفكرية، إن المبادرة قائمة منذ نحو عشر سنوات، لكنها شهدت هذا العام تطويرًا شاملًا وإعادة بلورة بالتنسيق مع الدكتور أحمد مجاهد، مدير عام معرض القاهرة للكتاب ولجنة التطوير المهني باتحاد الناشرين.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن المبادرة تستهدف تنظيم لقاءات مهنية بين الوفود الأجنبية والناشرين العرب والمصريين المشاركين في معرض القاهرة للكتاب، لتبادل حقوق النشر والترجمة.

وأضاف أن المبادرة تتيح للناشرين عرض إصداراتهم على نظرائهم من الخارج، بما يسهم في شراء وبيع حقوق النشر وترجمة الكتب، وتعزيز التعاون الثقافي بين دور النشر في مختلف الدول.

وأشار إلى أن فكرة تبادل الحقوق مطروحة منذ سنوات، ويتولاها عدد من شباب الناشرين المعنيين بهذا المجال، من خلال لجنة التطوير المهني بالاتحاد، حيث جرى تسجيل عدد كبير من الناشرين وتنظيم آليات عرض الإنتاج وتبادله.

وتابع أن الاتحاد خصص مساحة رقمية على موقعه لمركز تبادل الحقوق الخاص بالمشروع، مع تدريب الفرق العاملة في هذا الجناح للتعامل مع القوانين والإجراءات المهنية.

ولفت إلى أن المعرض يشهد تنظيم عدد كبير من الندوات والفعاليات التوعوية حول الملكية الفكرية وتبادل الحقوق ضمن البرنامج المهني، بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي للناشرين فريد زهران.

وأكد أن تبادل الحقوق يمثل نشاطًا تجاريًا في المقام الأول، إلى جانب دوره الثقافي في دعم التبادل الفكري بين الدول.