

أعلنت لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي في نسختها العاشرة عن اختيارها لموضوع "الإعلام العربي والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات" للدورة العاشرة لجائزة التميز الإعلامي العربي وذلك في ضوء التحول الرقمي في المنطقة والانتشار المتزايد لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بمختلف الأبعاد الإنتاجية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنموية، والحاجة الملحة إلى التعامل مع هذه الإستخدامات وتأثيراتها على الفضاء الإعلامي.

وصرح السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، بأن اعمال اللجنة جرت في أجواء بناءة، وشكلت فرصة لاستعراض المواضيع المدرجة في جدول الأعمال بمافي ذلك تحديد شعار الجائزة، واختيار مجال الدورة العاشرة ومناقشة المقترحات الكفيلة بتطوير هذه الجائزة، ومن بينها دراسة مقترح استحداث مجلس للأمناء من ذوي الخبرة الإعلامية والكفاءة المشهودة بإشراف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ودولة الكويت (راعية الجائزة) للإسهام في تعزيز متطلبات الجودة والشفافية والمصداقية والانفتاح على القدرات الخلاقة للعاملين في الحقل الإعلامي، وتشجيع وتثمين ثقافة التميز والإبتكار.

وأوضح السفير خطابي أن تقديم الترشيحات قد حُدد من طرف اللجنة اعتبارا من 1 فبراير المقبل، على أن يكون آخر أجل للمشاركة هو 3 مايو ، علماً أنها تشمل (4) فئات رئيسية، وتضم الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والصحفية والإعلام الإلكتروني، فيما تضم الفئات الفرعية أفضل تقرير، وفيلم تسجيلي، وتنويه تلفزيوني، بالإضافة إلى أفضل تحقيق وتنويه إذاعي، وكذلك أفضل تحقيق استقصائي، وعمود رأي، وأفضل فيديو، وأفضل صورة فوتوغرافية، وأفضل تحقيق رقمي.