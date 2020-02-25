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طيلة فترة حكمة التي امتدت نحو 30 عاما، قدم فنانون مصريون مقاطع غنائية للرئيس الراحل محمد حسني مبارك في مناسبات متعددة.

ويعد مبارك من أكثر الرؤساء الذين نالوا قسطا كبيرا من المدح في الأغاني المصرية ، والتي تلقي "الشروق" الضوء على بعضها في هذه السطور.

أوبريت اخترناه

لا يذكر اسم مبارك إلا واقترن معه أوبريت اخترناه، احد أشهر المقطوعات الغنائية التي صُنعت للترويج له في عهده، وكان ذلك في عام 1999 تمهيدا لانتخاب مبارك لفترة رئاسية رابعة.

الأوبريت شارك فيه محمد الحلو ومحمد ثروت وأنوشكا ومحمد العزبي وصفاء أبو السعود وسمير الاسكندراني ونخبة من الفنانين، ومن تأليف عبد السلام أمين، وتلحين عمار الشريعي.

واحد مننا

أغنية قدمها الفنان عمرو دياب للرئيس الراحل حسني مبارك عام 2008، وعرضت الأغنية على التليفزيون المصري مصحوبة بمقاطع فيديو لمبارك وحديثه عن نصر حرب 6 أكتوبر 1973.

تقول مطلع الأغنية " اللي ضحي لأجل وطنه لأجل مايعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طاقة لانتصار، اللي حلمو حلمنا واللي فرحو فرحنا اللي نهر النيل بيجري جوا دمو ودمنا، يبقي واحد مننا"، الأغنية من تأليف مدحت العدل وألحان عمرو دياب.

نورت مصر

أغنية قدمها الفنان هناني شاكر للرئيس الراحل حسني مبارك أثناء مرضه وعلاجه بالخارج في عام 2010، وتقول مطلع كلمات الأغنية " علشان قلبه طيب للناس دايما قريب، وتلاقي حب كبير بين الناس وبينه، لو غاب ثواني الناس بتسأل هو فينه".

واختتمت الأغنية بصوت طفلة تقول لمبارك " حمدا لله على السلامة يابابا حسني مبارك".

ريسنا

أغنية جديدة قدمتها الفنانة شيرين عبد الوهاب للرئيس الراحل حسني مبارك بعد عودته من رحلة علاجية خارج البلاد عام 2010.

الأغنية من تأليف أيمن بهجت قمر ويقول مطلعها " ريسنا ريسنا دا بجد احساسنا دا انت اللي قلبك علينا ودايما رافع راسنا".

عشان بطل

هذه الأغنية أنتجت عام 2014، وغناها الفنان عمرو مصطفى وأهداها للرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وتقول مطلع كلمات الأغنية " حرب وسلام وتاريخ كبير، مشوار بطل عاش عمره كله عشان بلاده، عمر خراب وعمل كثير.. وعشان بطل طول حياته سابها باحترام".