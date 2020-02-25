البحرين تعلق جميع الرحلات القادمة من دبي والشارقة 48 ساعة بسبب كورونا

(د ب أ)

أعلنت سلطات الطيران المدني في البحرين تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة بسبب فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء البحرين اليوم الثلاثاء أن شؤون الطيران المدني تؤكد أنها "تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث سيتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه إصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وفي حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك".

وشددت شؤون الطيران المدني على ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من الفيروس.

يشار إلى أن عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في دولة الامارات بلغ حتى يوم السبت الماضي 13 حالة، تم شفاء 3 حالات منها.