قيادي سابق في حزب ميركل يعلن ترشحه لرئاسة الحزب

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أعلن رئيس الكتلة البرلمانية السابق للتحالف المسيحي، فريدريش ميرتس، عزمه الترشح لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال ميرتس اليوم الثلاثاء، في برلين إنه اتخذ هذا القرار عقب دراسة متأنية، وأضاف: "أنا أمثل الثورة والتجديد للحزب".

وأشار ميرتس إلى أنه خسر رئاسة الحزب في الانتخابات التي جرت في كانون أول/ديسمبر عام 2018 بفارق ضئيل أمام منافسته أنيجريت كرامب-كارنباور، مضيفا أن وجود منافسة مفتوحة على منصب رئاسة الحزب يعد أمرا جيدا، وقال: "هذه هي الديمقراطية".

وعن الهجمات العنصرية واليمينية المتطرفة التي شهدتها ألمانيا خلال الأشهر الماضية، قال ميرتس إن مشكلة اليمين المتطرف يتم الاستهانة بها منذ سنوات.

وكان رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، أرمين لاشيت، أعلن في وقت سابق اليوم عزمه الترشح لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتجن، أعلن الأسبوع الماضي عزمه الترشح لرئاسة الحزب.

ويعتزم الحزب المسيحي الديمقراطي انتخاب قيادة جديدة له خلال عقد مؤتمر عام طارئ يوم 25 أبريل المقبل.

يُذكر أن رئيسة الحزب أنيجريت كرامب-كارنباور أعلنت مؤخرا تخليها عن رئاسة الحزب وكذلك عن الترشح لمنصب المستشارية.