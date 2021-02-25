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مصر للطيران تسير 183 رحلة جوية خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الخميس 25 فبراير 2021 - 12:33 م | آخر تحديث: الخميس 25 فبراير 2021 - 12:33 م

أعلن مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، تسيير 183 رحلة جوية إلى عدة وجهات على مدار 24 ساعة؛ لنقل حوالي 20106 ركاب ما بين سفر ووصول.

وقالت مصادر، إن المطار سيستقبل اليوم 87 رحلة على متنهم 11476 راكبا، فى حين يغادر المطار على مدار اليوم 96 رحلة على متنهم حوالي 8630 راكبا، موضحة أن وجهات السفر تشمل نيويورك لندن باريس فرانكفورت موسكو أثينا روما البحرين تونس جوهانسبرج أسطنبول أكرا البحرين جده المدينة مسقط إنجمينا أديس أبابا دمشق الدار البيضاء نيروبى لاجوس عنتيبى بغداد بيروت عنتيبى دبى الشارقة أبوظبى الخرطوم عدن.

وأضافت أن وجهات رحلات الوصول ستكون إلى نيويورك لندن باريس فرانكفورت موسكو أمستردام فيينا دبى البحرين أبوظبى إسطنبول أديس أبابا أثينا لاجوس أكرا دبى الشارقة سيؤول بيروت أبوظبى عدن الخرطوم بيروت.

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