السياحة: الغلق الإداري لمنشآت سياحية لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

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أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارت بالغلق الإداري لمنشأتين فندقيتين و 6 منشآت سياحية "مطاعم وكافتيريات"، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 20 منشأة فندقية، وذلك لعدم التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وبمواعيد الغلق المقررة للمنشآت السياحية.

يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة على المنشآت الفندقية والسياحية وضبط منظومة العمل السياحي.

من جهته، أشار عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أن الوزارة تقوم باستمرار بإيفاد لجان سرية للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية المختلفة، للتأكد بصفة مستمرة من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية وبمواعيد الغلق المقررة لها.