- عبدالفتاح: كل مواطن على أرض مصر مستهدف بالتطعيم ضد كورونا قبل نهاية العام..



قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إن الدولة تتحمل تكلفة تلقيح الفئات غير القادرة ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أن قيمة اللقاح للفئات القادرة بسيطة للغاية ولن تثقل كاهل المواطنين.



وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن الوزارة ستحدد الفئات غير القادرة من خلال الاستعانة بقاعدة بيانات مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة، نافيًا تدخل العنصر البشري أو المجاملة أو التحيز في اختيار الفئات.



ولفت إلى فتح باب تسجيل الحصول على اللقاحات أمام كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة؛ الضغط والسكر والقلب والفشل الكلوي والأورام بدءًا من 40 عامًا، موضحًا أن المواطن يستطيع تحميل التقارير الطبية التي تفيد إصابته بأحد الأمراض على الموقع، بحد أقصى 3 مسندات.



وأشار رئيس الشؤون الوقائية بالصحة إلى فتح موقع التسجيل يوم الأحد المقبل، مناشدًا المواطنين الذين لا يمتلكون القدرة على التسجيل التوجه لأقرب منشأة طبية تابعة لوزارة الصحة.



وذكر أن المواطنين المستهدفين سيحصلون على اللقاح من خلال 40 مركزًا موزعًا على محافظات الجمهورية الـ27، لافتًا إلى أن «كل مواطن على أرض مصر مستهدف بالتطعيم ضد كورونا قبل نهاية العام».