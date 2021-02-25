ضبط 10 أطنان أرز مستورد به ديدان وسوس بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالاشتراك مع مباحث التموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة لمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، حملة تموينية على الأسواق والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



وترأس الحملة فارس عبد الواحد، رئيس الرقابة بادكو، وعضوية كل من رمضان جبر مرعي، مفتش تموين أول بالإدارة، ومحمد مصطفى البنا، مفتش الرقابة التجارية بادكو، وأحمد حسن البنا، مفتش الرقابة بالإدارة، ومحمد سلامة سنهوري، كبير مفتشي الأغذية بمكتب مراقبة الأغذية المطور بادكو، أحمد ابراهيم طقيشم، مدير ادارة شئون البيئة بالوحدة المحلية بادكو، وشندي أبو جهل ومحمد مسعود بلال، الموظفين بالإدارة.

تمكنت الحملة من ضبط سيارة نصف نقل وعليها كمية 9.450 طن أرز مستورد من دولة الصين زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو، وبه ديدان وحشرات وسوس وتغيير في خواصه، وقرر قائد السيارة أنه متوجه بها لحساب صاحب مضرب أرز بادكو للقيام بإعادة تعبئتها في أكياس وشكائر احجام صغيرة للتداول في الأسواق.

وبفحص الكمية المحملة علي السيارة تبين أن الأرز به ديدان حية وسوس وحشرات وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وعليه تم التحفظ علي السيارة وقائدها والكمية المحملة عليها وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.