قال محمد مظلوم، مدير الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن، إن وظيفة الإدارة تتعلق بحماية المجتمع من النشء الانحرافي والإجرامي، مشيرًا إلى أنها تستهدف إعادة تنشئة وتهيئة الأطفال في نزاع مع القانون أو الأطفال بلا مأوى.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن دور التربية للرعاية الاجتماعية مفتوحة لأي طفل وتوفر له الحماية والرعاية والأمان، موضحًا أن المؤسسة بالجيزة تتسع لألف طفل.

وأشار إلى أن الموجودين في دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة 140 طفلًا، قائلًا إن الوزارة استفادت من المباني غير المستغلة، من خلال تخصيص أنشطة جديدة للكبار بلا مأوى للرجال والسيدات.

ولفت مدير الدفاع الاجتماعي بالتضامن، إلى إنشاء حضانة إيوائية تستقبل الأطفال كريمي أو مجهولي النسب، بالتعاون مع الإدارة العامة للأسرة والطفولة، مضيفًا أن الحضانة تستقبل الطفل الذي يبدأ عمره من يوم.

وذكر أن مؤسسات الدفاع الاجتماعي تضم ورشًا؛ لتعزيز قدرة الأطفال على التعليم عبر تقديم الورش الفنية أو التدريبات المهنية كالحدادة والنجارة والكهرباء، لافتًا إلى أن الأطفال يبقون بالدور حتى 18 عامًا.

وأوضح مظلوم، أن الإدارة نظمت برنامج الرعاية اللاحقة خارج المؤسسة؛ لتوفير سكن ووظيفة مناسبة للشاب حتى يستطيع الاعتماد على نفسه، فضلًا عن تخصيص قسم للضيافة الشبابية؛ للإبقاء على الطلاب في التعليم العالي أو الملتحقين بالجيش.