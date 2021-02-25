مصدر: الانتهاء من تركيب 19 ألف عداد كودي للمباني المخالفة وإجراء 240 ألف معاينة

• 4 مليارات جنيه مديونيات على القطاع السياحي لشركة القناة للكهرباء منذ 2015

• تفعيل تطبيق جديد لتسجيل قراءة العدادات بالهواتف الأندرويد

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنون عبر المنصة الإلكترونية للكهرباء حتى الآن، بلغ مليون و117 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية، بإجمالي 2 مليون و33 ألف وحدة سكنية، كما بلغت نسب المعاينات 240 ألف معاينة حتى الآن.

وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أن عدد العدادات التى تم تركيبها 19 ألف عداد حتى الآن، مؤكدا أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية تواصل إجراء المعاينات والمقايسات للمتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط التعاقد وتركيب العداد الكودي.

فى سياق متصل، صرح المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، بأن مديونيات القطاع السياحى بمحافظات جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر بلغت 4 مليارات جنيه حتى الآن، مشيرا إلى أنه على الرغم من إصدار رئيس الوزراء قرار جدولة مستحقات الفنادق والقرى السياحية، إلا أنها لا تسدد المبالغ المستحقة عليها منذ واقعة سقوط الطائرة الروسية في عام 2015 وكذلك انتشار فيروس كورونا.

وأضاف السيد، لـ"الشروق"، أن الشركة قدمت العديد من التسهيلات على المستثمرين وملاك القرى السياحية والفنادق، إلا أنهم للأسف لم يلتزموا بسداد المطلوب منهم بالرغم من قرار رئيس مجلس الوزراء بتقسيط وجدولة المديونية على 36 شهرا، علما بأنه تواصل معهم وأبلغهم بسداد وجدولة المديونية على مدار 48 شهرا تسهيلا عليهم، إلا أنهم لم يلتزموا أيضا بمبادرة الشركة لتسوية الأوضاع.

وأكد أن الشركة أطلقت العديد من المبادرات فى مقدمتها خصم 10% من إجمالى المبلغ على أي قرية سياحية أو فندق يقوم بسداد المديونية بالكامل "كاش"، مشيرا إلى أنه قدم مقترح فى وقت سابق تضمن خفض فائدة البنك المركزي التى تم تحديدها عند 15% فى وقت سابق، إلا أنها انخفضت حاليا.

وأوضح أن القطاع الصناعي التابع للشركة بمناطق العاشر من رمضان والعين السخنة والعبور لديها مديونيات أكثر من مليار جنيه قائلا: "هناك بعض المصانع تتأخر عن سداد الفواتير المستحقة عليها"، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ أكبر خطة تطوير وتحديث بشبكات محافظة شمال سيناء بوجه خاص كي تصبح قادرة على استيعاب أي أحمال ومجابهة أي تطور فى المستقبل، وكذلك إنشاء شبكة موازية بهدف الحفاظ على انتظام واستقرار التيار الكهربائي فى شمال سيناء والمدن التابعة لها.

ومؤخرا، أطلقت وزارة الكهرباء تطبيقا جديدا لتسجيل قراءات عدادات الكهرباء تحت اسم "برنامج القراءات الموحد لقراءة عداد الكهرباء"، موضحة أن التطبيق المجاني يمكن الحصول عليه من خلال "جوجل بلاي"، ومتاح لهواتف الأندرويد، حيث يتيح للمشترك تسجيل قراءات عدادات الكهرباء بشكل دوري كل شهر بما يضمن انتظام صدور الفواتير الشهرية بشكل صحيح وبدون أي أخطاء.