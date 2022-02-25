 أرسنال يخطف فوزا مثيرا على وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
الجمعة 25 فبراير 2022 12:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

أرسنال يخطف فوزا مثيرا على وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

د ب أ
نشر في: الجمعة 25 فبراير 2022 - 12:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 فبراير 2022 - 12:09 ص

خطف أرسنال فوزا غاليا ومثيرا على ضيفه وولفرهامبتون 2 / 1، اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة 20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقلب أرسنال تأخره بهدف سجله هوانج هي تشان مهاجم وولفرهامبتون في الدقيقة التاسعة، إلى فوز بهدفين.

وسجل الإيفواري نيكولاس بيبي هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 82، قبل أن يسجل أليكساندر لاكازيت هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع أرسنال رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس بعد خوضه 24 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع والذي خاض 26 نقطة.

ويتفوق أرسنال بفارق نقطتين على ويستهام صاحب المركز السادس الذي خاض 26 مباراة أيضا، وذلك في سعيه للعودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 40 نقطة في المركز السابع بعد خوضه 25 مباراة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك