قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن التكلفة الإجمالية لتحاليل المقبلين على الزواج والشهادة الطبية 220 جنيهًا، منوهًا أن تكلفة تلك التحاليل أكبر من ذلك بكثير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن الدولة تتحمل الفارق في أسعار التحاليل وقيمها، موضحًا أن تكلفة التحاليل الإجمالية 180 جنيهًا للشخص الواحد، إضافة إلى الكشف الطبي بقيمة 40 جنيهًا.

وأشار إلى أن «شرط الفحص الطبي للمقبلين على الزواج مطبق منذ عام 2008»، قائلًا إن الدولة أضافت مجموعة من الفحوصات الطبية لإتمام العقد، بينها الخاصة بفيروس سي وفيروس بي ونقص المناعة المكتسبة والسكر وارتفاع ضغط الدم.

وذكر متحدث الصحة، أن الكشف الطبي في الماضي كان ظاهريًا، دون إجراء تحاليل مختصة لأمراض محددة، مضيفًا أن التحاليل الجديدة مرتبطة بأمراض وراثية، وأمراض غير سارية، وأخرى غير معدية.

ولفت إلى تخصيص غرف مشورة بالمراكز المخصصة للكشف على المقبلين على زواج؛ من أجل إعطاء المشورة الصحية، موضحًا أن الوزارة خصصت الخط الساخن 15335 لتلقي الاستفسارات المختلفة.

وأوضح أن الكشف يضمن إتاحة قاعدة بيانات صحية للمواطن مؤمنة من خلال الـQR CODE، مؤكدًا أن الأمر يساهم في تقديم الخدمة الصحية بشكل مناسب، والتخطيط الصحي المبني على تنوع نسب إصابات الأمراض في المجتمع.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخدمات التي تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، وقالت في تقرير رسمي لها، إن المبادرة ستنطلق غدا لتقديم خدماتها للمواطنين المصريين والأجانب المقيمين على أرض مصر.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج في 303 وحدات صحية موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة الى أن الوحدات الصحية تعمل بشكل يومي ماعدا يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.