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من المقرر أن يقود رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا وفد بلاده في اجتماع الزعماء الأوروبيين وممثلي الحكومات، الذي يستضيفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس غدا الاثنين.

وسيضم الوفد أيضا مستشار الأمن القومي، توماش بويار.

والهدف من اجتماع العمل هو بحث سبل تعزيز التعاون بين الشركاء دعما لأوكرانيا، حسب "راديو براغ" اليوم الأحد.

وفي الذكرى السنوية الثانية للحرب الروسية الأوكرانية، حذر الرئيس الفرنسي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين من "التعويل على أي كلل من جانب الأوروبيين" بشأن الحرب في أوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد وافق يوم الأربعاء الماضي، على فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقرار، وقالت عبر موقع "إكس"، تويتر سابقا، إن مجموعة العقوبات الأخيرة ستبقي الضغط مرتفعا على الكرملين.

ووقع ممثلو الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل على حزمة العقوبات التي تستهدف أفرادا ومنظمات مرتبطة بالحكومة الروسية.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات تتضمن إدراج نحو 200 شخص على قائمة العقوبات.

وأضاف بوريل، أن الحزمة تتضمن أيضا تدابير للحد من التهرب من العقوبات.