مقتل سائح تايواني في حادث بالقرب من معبد باليابان

أكدت وزارة الشؤون الخارجية التايوانية أن رجلا تايوانيا لقي حتفه، صباح اليوم الأحد، عندما صدمته سيارة، على ممشى بالقرب من معبد، في مدينة "نارا" اليابانية.

جاء تأكيد الوزارة في أعقاب تقارير بشأن الحادث في وسائل الإعلام اليابانية، التي ذكرت أن اثنين من المشاة- زائر تايواني ورجل ياباني، صدمتهما سيارة سيدان على ممشى، في معبد توداجي، بالمدينة، حوالي الساعة التاسعة و45 دقيقة صباح اليوم الأحد، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.

وذكرت التقارير أنه تم نقل الرجلين إلى مستشفى قريب وتم الإعلان عن وفاة الرجل التايواني 62 عاما، في وقت لاحق، بعد إصابته بجروح خطيرة في الرأس.

وأضافت التقارير أن الضحية الآخر، وهو رجل ياباني 25 عاما، تعرض لإصابات خطيرة ومازال في المستشفى.

وأفادت التقارير أن سائق السيارة وهو رجل يبلغ 79 عاما، لم يتعرض لأذى وتم اعتقاله لاحقا.