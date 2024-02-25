الجيش الإسرائيلي يزعم: اعتقال مسلحين حاولوا الاختباء بين مدنيين تم إجلاؤهم في خان يونس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته "ألقت القبض على عدد من المسلحين، كانوا يحاولون الاختباء بين مجموعة من المدنيين، الذين تم إجلاؤهم من مناطق القتال في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن اللواء المدرع السابع ألقى القبض على المسلحين، أثناء محاولتهم الفرار مع السكان المدنيين، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وتابع: "القوات قتلت العديد من المسلحين الآخرين وعثرت على أسلحة في المنطقة".

وأيضا في مدينة خان يونس، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن لواء "جفعاتي" داهم العديد من مواقع حماس، وعثر على أسلحة وتم تنفيذ غارة جوية، ضد خلية تابعة لحماس، كانت تسير طائرة بدون طيار، وفق قوله.

وفي وسط غزة، زعم الجيش الإسرائيلي أن لواء ناحال: "قتل العديد من مسلحي حماس في الساعات الـ24 الماضية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق مقتل أحد جنوده، خلال القتال في جنوب غزة في الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى، بين الجنود الإسرائيليين منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة، في أواخر أكتوبر الماضي ضد حركة "حماس" إلى 239 قتيلا.