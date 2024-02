يقام الآن حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة «ساج» لعام 2024، في نسختها الـ30، والمُقام في قاعة شراين أودوتوريوم في لوس أنجلوس، والذي يأتي بعد فترة من إضراب نقابة ممثلين الشاشة من يوليو إلى نوفمبر 2023.

وفاز بجائزة الأداء المتميز لفريق تمثيل في فيلم سينمائي، فريق فيلم «أوبنهايمر - Oppenheimer».

ونافس على الجائزة أفلام

«باربي - Barbie»

«الخيال الأمريكي - American Fiction»

«اللون الأرجواني - The Color Purple»

«قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»