ليتوانيا تجمع نحو 9 ملايين دولار لشراء معدات حماية عسكرية للجنود الأوكرانيين

تبرع مواطنون وشركات ومنظمات في ليتوانيا بنحو 3ر8 مليون يورو (9 ملايين دولار) في إطار حملة استمرت أربعة أسابيع لجمع التبرعات لشراء معدات حماية عسكرية للجنود الأوكرانيين.



وبعد عامين من بدء الحرب الروسية الشاملة ضد أوكرانيا، اختتمت حملة "راداروم"، التي بدأتها الإذاعة الليتوانية والعديد من الشخصيات العامة، بإقامة حفل موسيقي خيري مساء أمس السبت.



ويبلغ عدد سكان ليتوانيا، وهي واحدة من دول البلطيق وعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، 8ر2 مليون نسمة.



وسيتم استخدام الأموال لشراء 1115 من مجموعات الحماية الشخصية للجنود، وتتكون كل منها من جهاز رؤية ليلية ومنظار ليزر ونظام حماية مضاد للطائرات المسيرة.



ويتم تصنيع المعدات في ليتوانيا، التي تعد واحدة من أكثر الدول الداعمة لأوكرانيا.