حماس: لا علم لدينا بأي تقدم في المحادثات مع إسرائيل

قال القيادي في حركة حماس وعضو المكتب السياسي، الدكتور باسم نعيم، لشبكة CNN، إنه «ليس على علم» بأي تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وحماس.



ولا يتحدث الجانبان مباشرة مع بعضهما البعض، وتعمل قطر ومصر كوسطاء بين حماس وإسرائيل.



وتأتي تصريحاته في الوقت الذي صرح فيه مسئول إسرائيلي لشبكة CNN، الأحد، بأن إسرائيل سترسل وفدًا إلى قطر لمواصلة المحادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.



وبالإضافة إلى تعليقه لـCNN، صدر بيان عن مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قال: «لم نتلق أي معلومات رسمية حول ما حدث في باريس».



وقال بيان المستشار الإعلامي لحماس إن مفتاح المفاوضات هو ثلاث قضايا أساسية، هي: وقف إطلاق نار مستدام، وإنهاء أي تواجد عسكري للاحتلال في قطاع غزة، والسماح بإيصال احتياجات شعبنا كافة لإعادة الإعمار وفك الحصار.



وفي وقت سابق، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل توصلت إلى تفاهم بشأن «الملامح الأساسية» لاتفاق الرهائن من أجل الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.



وأضاف سوليفان لشبكة (سي إن إن) أن الاتفاق لا يزال قيد التفاوض، مشيرا إلى أنه يجب عقد محادثات غير مباشرة بين قطر ومصر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس»، وفقا لوكالة رويترز.



وفي نهاية نوفمبر الماضي، أتاحت هدنة استمرت أسبوعا وتوسطت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة، إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز في غزة و240 معتقلا فلسطينيا من النساء والقصّر.



وتطالب حركة حماس بوقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ورفع الحصار عن القطاع الفلسطيني.



وكان نتنياهو قد رفض شروط حماس متعهّدا مواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق «النصر الكامل» على الحركة.