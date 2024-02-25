خالد بيبو: استبعاد كهربا من مباراة ميدياما لأسباب فنية

فجر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن أن استبعاد مارسيل كولر لـ محمود كهربا، لاعب الفريق من رحلة مباراة ميدياما الغاني، جاء لأسباب فنية وليس بسبب زفاف شقيقة كهربا.

قال خالد بيبو عبر برنامج «الكابتن» على قناة «دي إم سي»:" في مثل هذه المواقف يكون هناك قرار فني، موضوع كهربا قرار فني، كولر ضم اللاعبين الذين يحتاج إليهم في المباراة واستبعد من لا يحتاج إليهم، موضوع كهربا قرار فني وليس أكثر".

أضاف خالد بيبو:" الموضوع قرار فني وليس استئذان كهربا وراء غيابه عن المباراة، لا يوجد في النادي الأهلي ترك لاعب من أجل زفاف شقيقته أو ترك لاعب آخر لديه ظروف آخرى، لا نعمل بهذا الأسلوب ولا يتواجد في النادي الأهلي، الأحداث كلها جاءت في توقيت واحد".

أتم خالد بيبو:" في الآخر الاختيارات التي تواجدت في المباراة هى اختيارات فنية، من احتاجهم مارسيل كولر في المباراة أخذهم معه في اللقاء".