سفيرة سلوفاكيا تزور المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية

تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وسفيرة سلوفاكيا بمصر لينكا ميهاليكوفا ، المنطقة الحرة الاستثمارية بالمحافظة، بحضور ميناج دوستال المستشار التجاري ونائب سفيرة سلوفاكيا بالقاهرة.

واستعرض المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الاستثمارية بالمحافظة، إمكانيات المنطقة من تجهيزات لوجستية وخدمات تقدم للمستثمرين والقوانين المنظمة للعمل بالمنطقة، وكيفية إقامة مشروعات استثمارية بها، بجانب التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية متمثلة في هيئة الاستثمار ومحافظة الإسماعيلية للمستثمرين داخل المنطقة الحرة بالإسماعيلية.

وتضمنت الزيارة فتح باب المناقشة والحوار مع الوفد الدبلوماسي، للرد على أسئلتهم واستفساراتهم فيما يخص الأنشطة الصناعية بالمنطقة الحرة، والفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية الحصول عليها.

وشهدت الزيارة تفقد أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية، والذي يصنع عدد من المنتجات و الملابس الرياضية و تصديرها لكافة أنحاء العالم، كما استمع الوفد لعرض تقديم عن المصنع ودور محافظة الإسماعيلية وهيئة الاستثمار فى دعم الإنتاج بالمنطقة.