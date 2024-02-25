حزب الله يستهدف مواقع لجيش الاحتلال جنوب كريات شمونة

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف مرابض مدفعية جيش الاحتلال ومواقع انتشار جنوده جنوب كريات شمونة.



وقال الحزب، في بيان أوردته وسائل إعلام تابعة له، إن الاستهداف جاء عن طريق الصواريخ وقذائف المدفعية، مؤكدا أن ذلك يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.



ومنذ الثامن من أكتوبر الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.



وفي وقت سابق من اليوم، شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، ثلاث غارات جوية على بلدة بليدا في القطاع الأوسط جنوب لبنان.



وجددت مدفعية جيش الاحتلال، قصف أطراف بلدة حولا الحدودية، وأطراف بلدات كفرحمام وراشيا الفخار وكفرشوبا في القطاع الشرقي جنوب لبنان، وأطراف بلدة مركبا، وأطراف بلدتي راميا وعيتا الشعب.