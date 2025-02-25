برنامج الأغذية العالمي يعلن مضاعفة تسليم المساعدات إلى غزة بسبب وقف إطلاق النار

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أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم الاثنين، أنه ضاعف شحناته من المساعدات الغذائية إلى غزة بسبب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وقال مارتن فريك ، رئيس مكتب البرنامج في ألمانيا اليوم الاثنين، :" لقد تم تجنب المجاعة في الوقت الحالي ، وإن ظل الوضع متوترا".

ووفقا لبيان صادر عن المكتب، تم تسليم أكثر من 30 ألف طن من المواد الغذائية إلى قطاع غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 19 يناير.

وبلغ المعدل في النصف الثاني من عام 2024 نحو 12500 طن شهريا.

وأضاف فريك: "لقد سمح لنا وقف إطلاق النار بمضاعفة مساعداتنا".

يشار إلى أن المنظمة قدمت الطعام والوجبات الساخنة والخبز الطازج لنحو مليون شخص منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ويعيش أكثر من مليوني شخص في الشريط الساحلي.

ووفقا للبرنامج، تم إعادة إدخال الغذاء أيضا إلى شمال غزة وذلك للمرة الأولى منذ 80 يوما.

وشهدت المنطقة انقطاع الإمدادات بين شهري أكتوبر وديسمبر 2024.