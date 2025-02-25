تحليل: الرسوم الجمركية الأمريكية المتبادلة ستزيد بشدة الرسوم على الشركات الأوروبية

أظهر تحليل أجرته شركة التأمين الائتماني "أليانز تريد" أنه في حالة فرض الولايات المتحدة ما يعرف بـ"الرسوم الجمركية المتبادلة"، فإن الرسوم الجمركية التي قد تُفرض على الشركات في الاتحاد الأوروبي سترتفع بمقدار 13 نقطة مئوية في المتوسط. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض فعليا رسوم جمركية بهذا الحجم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة في منتصف فبراير/شباط الجاري ووقع على مرسوم بذلك. وتعني الرسوم الجمركية المتبادلة في الأساس أن الولايات المتحدة ستزيد الرسوم الجمركية على البضائع الواردة من الدول التي تفرض رسوم أعلى على البضائع الأمريكية مما تفرضه الولايات المتحدة على البضائع القادمة من تلك الدول حتى الآن. وكان ترامب قد قال في الماضي إنه يريد عبر هذه الرسوم الجمركية تصحيح اختلال الميزان التجاري الأمريكي.

ووفقا لحسابات شركة "أليانز تريد"، فإن الرسوم الجمركية المتبادلة ستؤثر بشكل أكبر على الأرجنتين والهند والبرازيل وتشيلي وكينيا. وقالت الشركة إن الرسوم الجمركية التي ستفرضها الولايات المتحدة على البضائع الواردة من تلك الدول سترتفع بمقدار يتراوح بين 23 و34 نقطة مئوية. وقد تزيد الجمارك الأمريكية المفروضة على بضائع شركات صينية في المستقبل بمقدار 12 نقطة مئوية. وقالت الخبيرة الاقتصادية في شركة "أليانز تريد"، فرانسواز هوانج: "العجز التجاري مع مختلف البلدان يشكل شوكة في عين الولايات المتحدة".