جمال عبدالرحيم عن استعدادات النقابة لانتخابات الصحفيين: إنشاء مخيمات مجهزة

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قال رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، جمال عبدالرحيم، إن اللجنة سترسل رسالة نصية إلى كل أعضاء الجمعية العمومية برقم اللجنة، والدور الذي ستكون فيه اللجنة بمبنى النقابة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشرفة على الانتخابات مع المرشحين لانتخابات نقابة الصحفيين، اليوم لاستعراض الإجراءات النهائية للعملية الانتخابية.

وأضاف: "فور اكتمال النصاب القانوني والمطلوب بأن يبلغ 2550، سيتم تسليمهم كارت به اسم اللجنة والدور".

وتابع: "سنقوم بإجراء الانتخابات يوم الجمعة ولن نقوم بتأجيلها، فنحن واثقون أن الجميعة ستنعقد مبكرا يوم الجمعة".

وأكمل:"قمنا بعمل إجراءات لوجستية في شارع نقابة الصحفيين، حيث إننا سنقوم بعمل مخيمات يصل طولها إلى ٦٠ مترا بعرض ١٠ أمتار، بدلا من مخيمات بعرض ٥ أمتار، والتي كانت موجودة في الانتخابات السابقة".

وواصل:"سيتم تزويد المخيمات بتكيفات صحراوية، وكراسي مريحة، وشاشات عرض كبيرة موزعة على المخيمات والسرادق والمباني، حيث ستقوم بتصوير التصويت والفرز وعرض النتيجة عبرها".