محامي ترامب: تقرير مولر جاء أفضل مما توقعت

قال رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات عام 2016 أكثر إيجابية مما توقع وذلك بعد نشر ملخص بنتائج التقرير يوم الاحد.

وأضاف جولياني ”إنه أفضل مما توقعت“ مضيفا أنه سيصدر قريبا بيانا بهذا الشأن.

ووفقا لملخص للتقرير الذي نشره وزير العدل الأمريكي وليام بار، فإن مولر لم يجد دليلا يثبت أن حملة ترامب تواطأت مع روسيا في انتخابات 2016 أو أن الرئيس سعى لعرقلة العدالة لكنه لم يبرئه.

وقال مولر إنه سيترك لوزير العدل اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت هناك جريمة قد ارتكبت.