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صحيفة: الاتفاق على خطة شراكة استراتيجية بين باكستان والاتحاد الأوروبي

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 25 مارس 2019 - 4:36 م | آخر تحديث : الإثنين 25 مارس 2019 - 4:36 م

ذكرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية أن إسلام آباد والاتحاد الأوروبي وضعا، اليوم الاثنين، اللمسات الأخيرة على خطة الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وقالت الصحيفة إن خطة الشراكة، التي تم الاتفاق عليها خلال الحوار الاستراتيجي الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الباكستانية، تركز بشكل خاص على الشراكات في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة.

وترأس وفد الاتحاد الأوروبي في الحوار فيديريكا موجيريني مسئولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد، فيما رأس فريق التفاوض الباكستاني وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي.


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