 جامعة أسيوط تقرر عدم فصل أي طالب بالمدينة لعدم سداده للرسوم - بوابة الشروق
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جامعة أسيوط تقرر عدم فصل أي طالب بالمدينة لعدم سداده للرسوم

جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
يونس درويش
نشر فى : الأربعاء 25 مارس 2020 - 2:06 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 مارس 2020 - 2:06 م

قرر الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، لشؤون التعليم والطلاب الموافقة على عدم فصل أي طالب أو طالبة من المقيمين بالمدينة الجامعية بسبب عدم سداد رسوم الإقامة لشهر مارس وما بعده، وذلك بناءً على مذكرة مدير المدينة الجامعية عرفة أبو العلا.

وقال نائب رئيس الجامعة في تصريح خاص لـ«الشروق»، أنه بسبب الظروف الاحترازية التي تمر بها البلاد في ظل تفشي فيرس كورونا، وإغلاق المدينة الجامعية وعودة الطلاب إلى محل إقامتهم خوفًا على حياتهم، تقرر توقف تحصيل أي رسوم من الطلاب خاصة بالدراسة أو الإقامة في المدينة الجامعية؛ لحين استقرار حالة البلاد.

وأوضح أن جميع الأنشطة الطلابية والتعليمية بالجامعة متوقفة بقرار من الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط.

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