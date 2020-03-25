تامر حسني للأطباء والممرضين: أسف لو كل واحد مدتلوش تعظيم سلام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه الفنان تامر حسني، رسالة شكر لكل أطباء وممرضين مصر المشاركين في مساعدة المصابين بفيروس كورونا المستجد، قائلا: "اللهم احفظهم واحميهم واحفظ أهاليهم".

ونشر "حسني" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، صورة بها اثنين من الأطباء وهم يحتضنون كوكب الأرض، مما يدل على أهمية وجودهم للمحافظة علينا وعلى صحتنا، قائلا: "أرجوكم الصورة دي عمرنا ما ننساها والناس دي لازم بعد كدا نشوفهم بمنظور تاني خالص".

واستكمل: "الكلام ده هفضل اكتبه كل شوية لكل الأطباء والممرضين.. أنا أسف على كل مرة عدا حد فيكم من جانبي وما ادتلوش تعظيم سلام".