الدنمارك تسمح للجماهير بحضور مباريات أمم أوروبا في كوبنهاجن

قالت جوي موجنسن وزيرة الثقافة الدنماركية، إن المباريات التي تستضيفها بلادها في كأس أمم أوروبا 2020، يمكن إقامتها بحضور 11 ألف متفرج على الأقل.

وبناء على الموقف فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، ربما يمكن الموافقة على حضور عدد أكبر في المباريات الأربع التي تقام في ملعب "باركين ستاديوم" في العاصمة كوبنهاجن والذي يتسع لـ38 ألف متفرج.

وقالت موجنسن: "كأس أمم أوروبا حدث فريد وتاريخي في الدنمارك".

من جانبه، ذكر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أن تلك الخطوة ستكون هامة للغاية لإنجاح الحدث الذي تستضيف الدنمارك جزء من مبارياته، حيث تقام البطولة في 12 مدينة أوروبية مختلفة.

كان الاتحاد الأوروبي (يويفا) قد طلب من البلاد المضيفة تقديم ضمانات بالسماح للجماهير بحضور المباريات، كما أكد أنه لن يمنع أي مدينة لا تتمكن من الوفاء بذلك من استضافة البطولة، لكن المباريات سيتم نقلها إلى حيث يسمح للجماهير بالحضور.

وستلعب الدنمارك مع فنلندا وبلجيكا وروسيا في كوبنهاجن، والتي ستستضيف أيضا مباراة في دور الستة من البطولة التي تنطلق في 11 يونيو وتختتم في 11 من يوليو المقبلين.