وزيرة الثقافة تكرم الأمهات المثاليات من العاملات ونجمات الإبداع بالمسرح القومي

عبد الدايم: الاحتفاء بالأم يمثل حقا أصيلا لها باعتبارها الرهان الصائب في بناء أجيال مستنيرة



كرمت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عددا من الأمهات المثاليات، من نجمات الإبداع والعاملات بقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال، وذلك بالمسرح القومى، وبحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، وعدد من الإعلاميين والنقاد وأسر المكرمات.

وقالت عبد الدايم إن المرأة المصرية تعد رمزا للعطاء والتحدي والنجاح داخل المجتمع والاحتفاء بالأم يمثل حقا أصيلا لها باعتبارها الرهان الصائب في بناء أجيال مستنيرة، وأنها شريك أصيل وفاعل في كل تقدم تنموي يتحقق حاليا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث أبرزت التوجهات العامة الإيمان بأهمية وعمق دور المرأة على الصعيدين التنويري والتنموي.

وأضافت أن المرأة تعد الضمانة الفاعلة لغرس قيم الانتماء والأخلاق، بهدف تحقيق متطلبات التنمية والرخاء ، معربة عن سعادتها بتنظيم هذا الحدث الذي يأتى تقديرا وعرفانا لسيدات قدمن عطاءات بلا حدود فى مشوارهن الأسرى والمهنى.

وأهدت وزيرة الثقافة شهادات تقدير للفنانات القديرات سميحة أيوب، سميرة عبد العزيز، ليلى طاهر، رجاء حسين، الدكتورة سميرة محسن، مديحة حمدي، فردوس عبد الحميد، فتحية طنطاوي، الناقدة الكبيرة عبلة الرويني، السيدة سهير عبد القادر، الدكتورة عايدة عبد السلام، إلى جانب 3 من العاملات وهن آمال فؤاد عوض مدير إدارة السكرتارية، مديحة محمد رشاد بمكتبة القاهرة الكبرى، علا عبد الفتاح علي عبد الله إدارة التراخيص الفنية.

كما أهدى الفنان خالد جلال شهادة تقدير للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تكريما لها باعتبارها أم مصرية ونموذج للمرأة التي أسهمت بدور رائد في خدمة الثقافة والمجتمع، قائلا "إننا الليلة نحتفي بأجمل وأهم وأنبل رسالة تحملتها المرأة منذ بداية الخليقة، هذه المرأة التي تشهد في العصر الحالي تكريماً وتقديراً لدورها الهام في إعداد أجيال مصرية رشيدة تحمل راية التنمية والكفاح والصبر من أجل غد مشرق، والتي تبوأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرفع المناصب، واحتلت أرقى مكانة، وليس الأمر ببعيد فنحن اليوم نحتفل بالأم المصرية تحت رعاية أول وزيرة للثقافة المصرية، الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم".

وأضاف "لقد اعتاد قطاع شئون الإنتاج الثقافي الاحتفال بعيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات من السيدات العاملات بالقطاع، اللاتي تختارهن لجنة تم تشكيلها لها الغرض"، مؤكدا أن الوفاء ليس مجرد كلمة إنما هو معنى يستظل به المبدعون، ويطوف في أرجائه من يدينون لأصحاب الفضل بعطائهم، لذا فنحن الليلة نسعد بتكريم كوكبة من سيدات مصر اللاتي قدمن مسيرة من العطاء الفني وأظهرن أسمى معاني الأمومة في أبهى صورها وأثرن في الوجدان المصري والعربي، وكن بحق نموذجاً نبيلاً يبرز دور الفن وأهميته ورسالته السامية.

يذكر أن الاحتفالية أحيتها مطربة الأوبرا رحاب مطاوع، بباقة من أشهر الأعمال الغنائية عن الأم والتى أبدعها كبار الشعراء والملحنين.