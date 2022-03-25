روسيا: قواتنا لا تستبعد إمكانية اقتحام المدن الأوكرانية المحاصرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أت قواتها ستركز على استكمال تحرير إقليم دونباس، فهي لا تستبعد إمكانية اقتحام المدن الأوكرانية المحاصرة.

‏وأضافت الوزارة، أنه يتم تدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بالإضافة إلى المعدات ومستودعات الذخيرة بضربات دقيقة، مشيرة إلى وقوع خسائر في القوات الأوكرانية بلغت خلال شهر نحو 30 ألف عنصر بينهم 14 ألف قتيل.

‏وأكدت أن العملية العسكرية في أوكرانيا أحبطت هجومًا خططت له العاصمة كييف على إقليم دونباس.، مضيفة أن قواتها ‏تحاصر كييف وخاركيف وتشرنيهيف وسومي وميكولاييف، وتسيطر على خيرسون ومعظم زابوروجيا.

ونوهت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم تدمير القوات الجوية الأوكرانية ونظام الدفاع الجوي بشكل كامل تقريبا، كما تم تحقيق الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية في أوكرانيا،وذلك حسبما أوردته فضائية «الجزيرة»، مساء اليوم الجمعة.

ويواصل الجيش الروسي لليوم الـ30 استهداف المرافق العسكرية في أوكرانيا في إطار عمليته الخاصة هناك، فيما يؤكد الغرب عزمه على مد كييف بمزيد من الأسلحة وتشديد العقوبات ضد موسكو.