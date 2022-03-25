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سباك ينهي حياة جاره بسبب خلافات سابقة بالوراق

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 25 مارس 2022 - 5:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 مارس 2022 - 5:47 ص

أقدم سباك على قتل جاره طعنا، بسبب خلافات جيرة سابقة بينهما، وعند مطاردة الأهالي المتهم سقط من أعلى عقار مما أسفر عن أصابته بكسر في الساق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع جريمة قتل بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين قيام سباك بطعن جاره بسبب خلافات جيرة سابقة بينهما، وعند تجمع الأهالي لمحاولة ضبطه أعلى سطح أحد العقارات كسرت ساق المتهم.

نقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، فيما تمكنت القوات من ضبط المتهم ونقله إلى المستشفى تحت حراسة مشددة لتلقي العلاج اللازم، لتلقي العلاج اللازم، وتبين أنه كان في حالة سكر.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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