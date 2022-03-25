 الدفاع الروسية: العملية الخاصة لحماية الدونباس تنفذ وفقا لما خطط لها - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية: العملية الخاصة لحماية الدونباس تنفذ وفقا لما خطط لها

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 25 مارس 2022 - 4:37 م | آخر تحديث: الجمعة 25 مارس 2022 - 4:37 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن العملية الروسية الخاصة لحماية الدونباس، تنفذ وفقًا لما خطط لها مع تفادي الخسائر في صفوف العسكريين الروس والمدنيين والاعتماد على أسلحة عالية الدقة.

وأكدت الوزارة في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن القوات الروسية سيطرت على معظم أراضي مقاطعتي "خيرسون" و"زابورجيا" شرقي أوكرانيا، كما فرضت حصارًا على العاصمة كييف ومدن "خاركوف" و"تشرنيغوف" و"سومي" و"ميكولايف".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم السيطرة على 5 بلدات في دونباس.

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