7 مصريين يتنافسون في نصف نهائي كأس العالم للخماسي الحديث

تنطلق بعد قليل منافسات اليوم الرابع لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر في الفترة من 22 حتى 27 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويشهد اليوم إقامة منافسات الدور نصف النهائي للرجال.

ويخوض 7 أبطال مصريين منافسات نصف النهائي وهم : محمد الجندي , إسلام حامد ، أحمد أشرف ، محمد حسام ، معتز وائل ، مهند طارق ، و إياد الكاشف .

و تم تقسيم الـ 36 لاعب المتأهلين للدور نصف النهائي إلى مجموعتين تضم الاولى أبطال مصر إسلام حامد ، أحمد أشرف ، و محمد الجندي . بينما تضم المجموعة الثانية الابطال محمد حسام ، معتز وائل ، مهند طارق ، و إياد الكاشف .

وبحسب النظام الجديد للعبة يتأهل 18 لاعبا فقط من الـ 36 إلى النهائي.

وأقيمت أمس منافسات السلاح الترتيبية للرجال، واحتل أحمد أشرف المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 235 نقطة ، وجاء إسلام حامد في المركز الثامن برصيد 225 نقطة ، ثم مهند طارق في المركز الخامس عشر برصيد 215 نقطة ، ومحمد الجندي في المركز السابع عشر برصيد 210 نقطة ، و إياد الكاشف في المركز 22 برصيد 205 نقطة ، ومعتز وائل في المركز 32 برصيد 195 نقطة ، وأخيرا محمد حسام في المركز الـ 35 في الترتيب العام برصيد 185 نقطة.

وتصدر الكازاخستاني بافل إلياشنكو الترتيب العام برصيد 245 نقطة ، وجاء أحمد أشرف في المركز الثاني ، ثم المكسيكي إميليانو هرنانديز في المركز الثالث برصيد 230 نقطة .

وتنطلق اليوم منافسات نصف النهائي للمجموعة الأولى في تمام الساعة 11 صباحا بمسابقة النقاط الإضافية للسلاح يليها السباحة ثم الليزر رن (العدو والرماية) في تمام الساعة 12 ظهرا.

فيما تبدأ منافسات المجموعة الثانية في تمام الثالثة عصرا.

ويتأهل إلى النهائي السبع لاعبين الاوائل من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل اربع لاعبين تحقيقا للنقاط في المجموعتين ليكتمل الـ 18 لاعب المتأهلين للنهائي.

وكانت لاعبتي منتخبنا الوطني أميرة قنديل و ملك إسماعيل قد تأهلتا لنهائي السيدات أمس .

ويقام نهائي السيدات ونهائي الرجال غدا السبت.

ويقود منتخبنا الوطني للخماسي الحديث جهازاً فنياً مكوناً من 46 مدربا لمنتخبات الكبار والناشئين والشباب، بقيادة المدير الفني رؤوف حسام و ياسر حفني المستشار الفني ومحلل الأداء.

و يشارك في البطولة نحو 250 لاعبا ولاعبة ومدرب واداري من 40 دولة.