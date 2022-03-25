الدفاع الروسية: قواتنا المسلحة تحاصر كييف وخاركيف وعدد من المدن وتسيطر على خيرسون

أكد رئيس قسم العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، سيرجي رودسكوي، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية تحاصر كل من كييف وخاركيف وتشرنيجوف وسومي ونيكولاييف، وتسيطر على خيرسون ومعظم مناطق زابوروجيه.

وقال رودسكوي -في تصريحات إعلامية له أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "إن القوات المسلحة الروسية تنفذ عمليات هجومية في اتجاهات مختلفة، ونتيجة لذلك، تحاصر القوات الروسية كييف وخاركيف وتشرنيجوف وسومي ونيكولاييف، كما تخضع خيرسون ومعظم منطقة زابوروجيه للسيطرة الكاملة".

كما أشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل قصف مدن دونباس بأسلحة صاروخية من طراز "توشكا او" التي تصيب السكان الأبرياء، مضيفا أن ما لا يقل عن 10 ألغام أوكرانية انفصلت عن المراسي وتنجرف إلى البحر الأسود ما يشكل تهديدًا للسفن المارة هناك.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية لحماية سكان دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.