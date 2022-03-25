بلينكن يبحث خلال جولة شرق أوسطية الحرب الأوكرانية

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس ، أن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دخل شهره الثاني.

ويزور بلينكن خلال جولته المرتقبة إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر اعتبارا من بعد غد السبت وحتى الأربعاء المقبل.

ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية ، سيؤكد بلينكن "لقادة دول المنطقة الذين سيلتقيهم كافة، أن الولايات المتحدة تقف متضامنة مع حكومة وشعب أوكرانيا في مواجهة عدوان الكرملين".

ومن بين المواضيع الأخرى التي سيتم إدراجها على جدول أعمال زيارة بلينكن للمنطقة ، :" أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار" و"العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية ".

وخلال زيارته للرباط ، سوف يلتقي بلينكن مع الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة التطورات الامنية الإقليمية والدولية .

ويرافق بلينكن حاليا الرئيس الأمريكي جو بايدن في رحلته إلى أوروبا، والتي تركز أيضا على مسألة الحرب الدائرة رحاها حالياً في أوكرانيا.