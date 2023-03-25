سقوط أمطار متوسطة على كفر الشيخ

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شهدت مدن قلين وكفر الشيخ والبرلس وسيدي سالم، اليوم السبت، تساقط أمطار متوسطة، مع هبوب رياح شديدة على معظم الأنحاء بالمحافظة.

وبدورهم، وجه رؤساء الوحدات المحلية بالمناطق التي سقطت بها الأمطار، بإزالة مياه الأمطار من التجمعات المائية والبرك في الأحياء والشوارع؛ لتسهيل حركة المرور.

وقال اللواء خالد كشك رئيس مدينة قلين، إن المركز شهد تساقط أمطار ما بين متوسطة وخفيفة.

وأزال مسئولو الوحدات المحلية بالقرى التي تساقطت بها الأمطار، ومنها قرى ميت الديبة والباكتوش وبلنكومة، مياه الأمطار من التجمعات المائية؛ لتسهيل حركة المرور بالشوارع والأحياء.

ومن جانبه، حذر محمد شرابي شيخ الصيادين البرلس، الصيادين من رحلات الصيد؛ بسبب سوء الطقس بعرض البحر، نتيجة ارتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية.

وأضاف أن المحافظة شهدت تساقط أمطار متوسطة مع هبوب رياح؛ مما تسبب في خطورة رحلات الصيد، والتي لم تتوقف مع استمرار فتح ميناء الصيد بالبرلس أمام حركة السفن والصيد.

وأكد أن الصيادين خرجوا عبر مراكب الصيد إلى عرض البحر وبحيرة البرلس، من أجل الصيد.